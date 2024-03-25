Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за слов мужа о теракте

Глава «Новой Голландии» Шатуновская уволилась из-за слов мужа о «Крокусе»

Генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская покинула свой пост после высказываний своего супруга о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в организации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что Шатуновская покинула свой пост с сегодняшнего дня — 25 марта. В компании добавили, что ее муж Николай Конашенок не работал в «Новой Голландии», а также не имел никакого отношения к деятельности проекта. Сотрудники АНО глубоко потрясены терактом в «Крокусе», добавили ее представители.

«Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — отметили в АНО «Новая Голландия».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.