В Пулково задержали автора неоднозначных публикаций о теракте в «Крокусе»

В Пулково задержали петербуржца Конашенока за неоднозначные посты о «Крокусе»

Полицейские Санкт-Петербурга задержали в аэропорту Пулково предполагаемого автора неоднозначных публикаций о теракте в «Крокус Сити Холле», который собирался покинуть Россию. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По данным ведомства, полицейские Петербурга в ходе мониторинга интернета обнаружили посты с высказываниями «с признаками экстремизма» и установили их автора — 41-летнего местного жителя. По данным «Фонтанки», это декоратор Николай Конашенок — супруг бывшего генерального директора АНО «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.