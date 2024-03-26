Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

Соседи рассказали о жизни и семьях террористов, напавших на «Крокус»

Соседи одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», — 25-летнего Шамсидина Фаридуни — рассказали журналистам, приехавшим к квартире преступника, о его семье. Известно, что правоохранители опечатали квартиру, где был зарегистрирован Фаридуни.

По словам местных жителей, самого мужчину они не видели, однако встречали членов его семьи — женщину азиатской внешности с тремя малолетними детьми. Всем им, по их словам, не более семи лет. При этом на суде были оглашены данные о наличии у террориста восьмимесячного ребенка.

Отмечается также, что во время обыска жилища Фаридуни всех жителей подъезда пришлось эвакуировать. Правоохранители изначально опасались, что внутри квартиры может находиться взрывчатка или сообщники преступников.

Фаридуни угрожал соседям расправой

Также появилась информация, что Шамсидин Фаридуни угрожал расправой жителям подмосковного Подольска еще весной 2023 года. По словам жительницы микрорайона Климовск, прошлой весной задержанный затормозил перед ней на машине, когда она гуляла с собакой, и стал оскорблять.

Он с наезда начал общаться, спрашивал, как собаку зовут. Я видела, что он пьяный вдрызг, ответила ему. И машину обошла с другой стороны, а он опять стал прямо под ноги подъезжать жительница Подольска

По словам россиянки, потом Фаридуни начал ругаться матом и угрожать ей. После случившегося она обратилась в полицию, но тогда его не нашли.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Известно, что Фаридуни несколько раз видели в «Крокус Сити Холле» до теракта — он приходил в комплекс для его изучения. Так, 16-летний сотрудник «Крокуса» сообщил, что видел злоумышленника за пару недель до трагедии.

7 марта молодой человек обратил внимание на мужчину, который ходил по холлу, осматривался, вел себя странно. Несколько раз он подходил к подростку и интересовался, что и где находится. Молодой человек уточнил, что иностранец изъяснялся очень невнятно. Тогда старшеклассник запомнил любопытного посетителя по куртке — чуть позже он увидел снимок фотографа, на котором был Шамсидин Фаридуни.

Сосед другого подозреваемого, Мирзоева, отметил его любовь к борьбе

По словам соседа другого подозреваемого в нападении на «Крокус», — 32-летнего Далерджона Мирзоева — преступник любил спорт, в особенности борьбу, которой он занимался в Новосибирске.

Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилмассиве. Тоже ходил в спортивный клуб «Зевс» на ММА. Лично я его, конечно, не знал сосед подозреваемого в теракте Далерджона Мирзоева

Другие соседи задержанного заявили, что до января этого года он жил у родственников на улице Зорге в Новосибирске. Другие жильцы квартиры уехали оттуда утром 25 марта.

Как рассказал один из родственников преступника, перед нападением на «Крокус» в его поведении не было ничего необычного. На родине у террориста, как оказалось, четверо детей и жена. Образования в стране он не получил — закончил только школу. В Таджикистане Мирзоев получил права и начал таксовать, а затем поехал на заработки в Россию. Сам преступник рассказывал родственнику, что он зарабатывал около 1500-2000 рублей в сутки и отправлял деньги матери.

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Позже стало известно, что именно Мирзоев был за рулем автомобиля Renault, на котором передвигались предполагаемые террористы. Во время бегства из «Крокуса» после совершения преступления Мирзоев намеренно сбил ребенка около концертного зала. По словам матери пострадавшего, автомобиль «специально вырулил» прямо на них и сбил ее сына. Мальчик находится в больнице — у него диагностирована черепно-мозговая травма, а также переломы ключицы и бедра.

Соседи самого молодого террориста, 19-летнего Файзова, жаловались на «резиновую» квартиру

О 19-летнем Мухаммадсобире Файзове известно, что он был достаточно успешным барбером и проживал в пятиэтажке в Пограничном переулке в городе Иваново, где его видели соседи. При этом квартиру, в которой проживал преступник, они описали как «резиновую»: ее владелец прописывал там за деньги всех желающих. Сейчас следствие проверяет его на причастность к террористической группе.

При этом, как говорят знакомые террориста, он работал в довольно дорогих салонах и имел свою базу постоянных клиентов. Один из его клиентов отмечал, что сам Файзов почти не разговаривал с ним и вообще с трудом говорил по-русски.

С последнего места работы он уволился в январе, так как, попросив о повышении зарплаты, получил отказ. Известно, что сам Файзов не бедствовал, а на работе его охарактеризовали спокойным человеком.

О последнем непосредственном участнике атаки на «Крокус» — 30-летнем Рачабализоде Муродали — почти ничего неизвестно.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они открыли огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — для них, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, число пострадавших все еще растет. По данным Telegram-канала «112», оно выросло до 360 человек.