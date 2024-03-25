Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 25 марта 2024Силовые структуры

Соседи рассказали о фигуранте теракта в «Крокусе» и его семье

В Красногорске силовики опечатали квартиру фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Начало событий в новости Таксист рассказал о встрече с одним из террористов из «Крокуса» в начале марта
Шамсидин Фаридуни

Шамсидин Фаридуни. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В подмосковном Красногорске сотрудники правоохранительных органов опечатали квартиру, где был зарегистрирован Шамсидин Фаридуни — один из фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «МК».

Соседи рассказали изданию, что самого мужчину они не видели, но встречали его семью — женщину с тремя детьми.

Ночью силовики провели обыск в квартире, во время которого жителей подъезда пришлось эвакуировать из опасений, что внутри жилища может находится взрывчатка либо сообщники террористов.

Ранее 25 марта сообщалось, что таксист узнал Фаридуни, которого он подвозил вечером 7 марта. Он отвез пассажира из «Крокуса» до деревни Путилково. Преступник попытался говорить с водителем такси на таджикском, но затем перешел на русский язык.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего стали поджигать части здания.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Нам все еще нужны люди». В Финляндии жалуются на отток жителей на границе с Россией. Как ухудшается ситуация?

      Венгрия заявила о несогласии с западными санкциями против атомной энергии России

      СКР установит организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

      МИД осудил теракт ИГ в Афганистане

      В Кремле указали на отсутствие международных усилий по борьбе с терроризмом

      Стало известно имя сбившего ребенка у «Крокус Сити Холла» на Renault террориста

      По России прокатилась волна звонков о минировании после теракта в «Крокусе»

      В ЕС допустили возобновление сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

      Психолог предупредила о возможных последствиях теракта в «Крокусе» для психики

      Моргенштерн, SHAMAN и Крид: звезды бросились помогать пострадавшим от теракта в «Крокусе». Как их объединила трагедия?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше