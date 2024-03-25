Соседи рассказали о фигуранте теракта в «Крокусе» и его семье

В Красногорске силовики опечатали квартиру фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Таксист рассказал о встрече с одним из террористов из «Крокуса» в начале марта

Начало событий в новости Таксист рассказал о встрече с одним из террористов из «Крокуса» в начале марта

В подмосковном Красногорске сотрудники правоохранительных органов опечатали квартиру, где был зарегистрирован Шамсидин Фаридуни — один из фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «МК».

Соседи рассказали изданию, что самого мужчину они не видели, но встречали его семью — женщину с тремя детьми.

Ночью силовики провели обыск в квартире, во время которого жителей подъезда пришлось эвакуировать из опасений, что внутри жилища может находится взрывчатка либо сообщники террористов.

Ранее 25 марта сообщалось, что таксист узнал Фаридуни, которого он подвозил вечером 7 марта. Он отвез пассажира из «Крокуса» до деревни Путилково. Преступник попытался говорить с водителем такси на таджикском, но затем перешел на русский язык.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего стали поджигать части здания.