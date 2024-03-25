Таксист рассказал о встрече с одним из террористов из «Крокуса» в начале марта

Таксист узнал одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»

Таксист узнал одного из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, 23 марта водитель из Чечни обратился в полицию. Он рассказал, что 7 марта в 19:30 проезжал около «Крокуса» и получил заказ до деревни Путилково. В машину к нему сел молодой человек в кожаной куртке коричневого цвета. Таксист довез его до пункта назначения и высадил.

Уже после теракта мужчина узнал в этом пассажире одного из нападавших. Baza уточняет, что речь идет 25-летнем Шамсидине Фаридуне. Именно он был одет в такую куртку.

Ранее этого же террориста узнал шестнадцатилетний Александр, сотрудник «Крокус Сити Холла». Юноша пояснил, что видел Шамсидина Фаридуни за пару недель до трагедии. 7 марта Александр работал в «Крокусе» возле эскалатора — объяснял посетителям, как пройти в зал, гардероб и другие места. Молодой человек обратил внимание на мужчину, который слонялся по холлу, осматривался и вел себя странно. Несколько раз он подходил к подростку и интересовался, что и где находится. По признанию Александра, незнакомец изъяснялся очень невнятно.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего стали поджигать части здания.