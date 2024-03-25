Стало известно имя сбившего ребенка у «Крокус Сити Холла» на Renault террориста

«Известия»: за рулем Renault, который сбил ребенка у «Крокуса», был Мирзоев

За рулем автомобиля Renault, на котором предполагаемые террористы намеренно сбили ребенка около концертного зала «Крокус Сити Холл» после стрельбы, был террорист Далерджон Мирзоев. Об этом стало известно «Известиям».

По словам собеседников издания, именно 32-летний Мирзоев был за рулем белой машины, на которой злоумышленники пытались скрыться с места преступления.

Ранее мама пострадавшего сообщила, что указанный автомобиль «специально вырулил» прямо на них и сбил ее сына. Сейчас мальчик находится в больнице — у него диагностировали черепно-мозговую травму, а также переломы ключицы и бедра.

Террористы устроили стрельбу в красногорском «Крокусе» 22 марта. На данный момент все подозреваемые в теракте — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов — арестованы.