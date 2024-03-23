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14:05, 23 марта 2024Россия

Убегавшие из «Крокуса» террористы сбили ребенка

РЕН-ТВ: убегавшие с места теракта в «Крокусе» на белом «Рено» сбили ребенка
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Убегавшие с места нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске террористы сбили ребенка. Об этом сообщила РЕН-ТВ мать пострадавшего.

По словам женщины, она с ребенком успела выбежать из концертного зала со своим сыном. Белый автомобиль «Рено», фотографии которого публикуют в СМИ и в соцсетях, «специально вырулил» прямо на них и сбил ребенка. Сейчас мальчик находится в больнице. У него черепно-мозговая травма, а также сломаны ключица и бедро.

По данным Минздрава Московской области, во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб 41 человек. На момент публикации в стационарах находится 107 человек, еще 32 потерпевших получили медицинскую помощь амбулаторно.

На месте террористического акта заняты более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф. В ведомстве заверили, что у медиков имеются все медикаменты, а также достаточно донорской крови. Тем не менее в регионе сохраняются большие очереди из желающих сдать кровь для пострадавших во время нападения.

Теракт в подмосковном «Крокусе» случился вечером пятницы 22 марта. Несколько человек в камуфляже ворвались в московский «Крокус Сити Холл», где должно было проходить выступление рок-группы «Пикник». Вооруженные люди открыли по зрителям прицельный огонь из автоматов, подорвали несколько зажигательных шашек, а после скрылись. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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      Вячеслав Агапов
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