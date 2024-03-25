Сотрудник рассказал о встрече с одним из террористов в «Крокусе» в начале марта

Сотрудник описал встречу с плохо говорящим по-русски террористом в «Крокусе»

Пятнадцатилетний Александр, сотрудник «Крокус Сити Холла», рассказал о встрече с одним из террористов на территории развлекательного комплекса в начале марта. Описание молодого человека от общения с преступником привел Telegram-канал Shot.

Юноша пояснил, что видел Шамсидина Фаридуни за пару недель до трагедии. 7 марта он работал в «Крокусе» возле эскалатора — объяснял посетителям, как пройти в зал, в гардеробную и в другие места.

Внимание парня было приковано к мужчине, который слонялся по холлу, осматривался и вел себя странно. Несколько раз он подходил к подростку и интересовался, что и где находится. По признанию молодого человека, незнакомец изъяснялся очень невнятно.

Старшеклассник запомнил посетителя по куртке — чуть позже он увидел снимок фотографа, на котором был тот самый террорист, Шамсидин Фаридуни.

В день трагедии парень работал в гардеробной на минус первом этаже. Во время стрельбы он не растерялся, вывел людей через служебную дверь. Позже юноша созвонился со своей девушкой, вместе они перебежали по мосту, потом смогли добраться до дома.

До этого сообщалось, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила Ислама Халилова и Артема Донского за спасение людей в «Крокусе».

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего стали поджигать части здания.