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08:53, 25 марта 2024Россия

Работающих в «Крокусе» подростков наградили за спасение посетителей

Детский омбудсмен Львова-Белова наградила спасавших людей в «Крокусе» подростков

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова наградила Ислама Халилова и Артема Донского за спасение людей в «Крокус Сити Холле», передают «Известия» в понедельник, 25 марта.

Она напомнила, что подростки работали в гардеробе на территории комплекса в день теракта. Львова-Белова вручила ребятам благодарности за проявленное мужество и подчеркнула, что школа по праву может ими гордиться.

До этого депутат Госдумы Нина Останина рассказала в Telegram-канале, что подростков Ислама Халилова, Артема Донскова, Никиту Иванова и Софию Майер, которые помогали людям эвакуироваться во время теракта, пригласят в нижнюю палату российского парламента.

Она заочно выразила четырем отличившимся школьникам благодарность за смелость, мужество и отвагу, которые они проявили во время теракта.

До этого стало известно, что подрабатывающий в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» 15-летний юноша Ислам Халилов спас десятки людей.

Он провел посетителей через узкий проход на территорию «Крокус Экспо», а дальше вывел на улицу через служебное помещение. По словам парня, ровно в 20:00 (по московскому времени) прозвучали выстрелы, в момент теракта в «Крокусе» находились 6200 человек.

Другой подросток — Никита — в беседе с Telegram-каналом Shot отметил, что первые выстрелы он услышал в тот момент, когда брал куртку у одного из посетителей. Затем уже увидел бегущих граждан.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение.

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      Анна Щербакова
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