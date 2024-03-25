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15:44, 25 марта 2024Россия

Стало известно об угрозах от одного из стрелков «Крокуса» задолго до теракта

Стрелок из «Крокуса» Фаридуни угрожал расправой в Подольске еще весной 2023 года
Шамсидин Фаридуни

Шамсидин Фаридуни. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

25-летний Шамсидин Фаридуни, один из стрелков в подмосковном «Крокус Сити Холле», угрожал расправой жителям Подольска еще весной 2023 года. Об этом стало известно Daily Storm от жительницы микрорайона Климовск, где задолго до преступления жил иностранец.

Женщина отметила, что мигрант прошлой весной затормозил перед ней на машине и начал с ходу оскорблять. В тот день она гуляла с собакой.

«Он с наезда начал общаться, спрашивал, как собаку зовут. Я видела, что он пьяный вдрызг, ответила ему. И его машину обошла с другой стороны, а он опять начинает под ноги подъезжать», — поделилась жительница Подольска.

Далее, по словам женщины, Фаридуни стал материться и угрожать. После инцидента она обратилась в полицию, но иностранца тогда не нашли.

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О неприятном эпизоде жительница Подольска вспомнила, когда увидела фотографию террориста из зала Басманного суда в Москве 24 марта. В одном из преступников она узнала своего обидчика. Женщина допустила, что стрелки заранее все это готовили.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске сотрудники правоохранительных органов опечатали квартиру, где был зарегистрирован Шамсидин Фаридуни — один из фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Соседи пояснили, что самого мужчину они не видели, но встречали его семью — женщину с тремя детьми.

В Москве Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» до 22 мая.

Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Рачабализоде Саидакрами Муродали, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

Вечером 22 марта неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Люди пришли на концерт группы «Пикник», когда террористы открыли по ним прицельный огонь и подожгли здание. Жертвами теракта стали 144 человека.

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      Анна Щербакова
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