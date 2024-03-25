Родственник террориста описал его поведение за несколько месяцев до «Крокуса»

Родственник Мирзоева: за несколько месяцев до теракта он вел себя обычно

Родственник одного из преступников Далерджона Мирзоева, который устроил теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл», рассказал о его поведении за несколько месяцев до трагедии. Слова мужчины, который жил в Новосибирске вместе с Мирзоевым, приводит KP.RU.

«Ничего необычного в его поведении не было, никаких религиозных книг с собой он не привез. Конечно, вся семья в курсе, что случилось. Лично для меня такого родственника больше нет. Я не знаю, как вообще он умудрился такое сотворить», — рассказал мужчина.

Вместе с ним террорист жил в Новосибирске — там мужчина временно прописал Мирзоева, так как тот был дальним родственником из Таджикистана. На родине у террориста, по словам новосибирца, четверо детей и жена, а образования в стране он не получил — закончил только школу. В Таджикистане Мирзоев получил права и начал таксовать, а затем поехал на заработки в Россию.

По словам родственника террориста, Мирзоев работал таксистом и ночевал в их квартире. Он прожил в ней примерно три недели, а затем пропал, объяснив это отъездом к другу. Житель Новосибирска редко пересекался с родственником, так как они работали по разным графикам. Мирзоев успел рассказать ему, что зарабатывает около 1500-2000 рублей в сутки и отправляет эти деньги маме.

32-летний Далерджон Мирзоев — один из четырех человек, которые расстреливали людей в «Крокусе». Помимо него, исполнителями теракта были 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд Москвы заключил их под стражу до 22 мая 2024 года. Мера пресечения фигурантам дела избиралась в закрытом режиме. Всего ФСБ задержала 11 причастных к теракту, четверо из которых были его непосредственными исполнителями.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин. По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, еще 182 человека пострадали.