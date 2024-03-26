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10:54, 26 марта 2024Мир

В Китае засомневались в причастности ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холле»

Эксперт Сяоцюань рассказал о сомнениях в причастности ИГИЛ к теракту в России
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Китайский эксперт из Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань рассказал о сомнениях в причастности группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, эта версия является «немного надуманной», сообщает издание Global Times.

«Ведомые религиозным экстремизмом члены ИГИЛ обычно совершают атаки "одиноких волков" или террористов-смертников», — отметил Сяоцюань.

Эксперт подчеркнул, что США и Запад надеются, что вина лежит на террористической организации, в связи с опасениями причастности Киева к теракту в Подмосковье. Тогда поддержка Украины с их стороны потеряет легитимность. Он добавил, что поспешность Соединенных Штатов с отрицанием «украинского следа» в произошедшем тоже вызывает много вопросов.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов также усомнился в попытках связать ИГ с терактом в «Крокусе» и назвал подозрительным стремление террористов сбежать на Украину.

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      Лина Пивоварова
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