Антонов оценил попытки связать ИГ с терактом в «Крокусе»

Посол Антонов назвал подозрительными попытки террористов сбежать на Украину

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал предположения о том, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» лежит на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Его слова приводит РИА Новости.

Антонов усомнился в попытках связать ИГ с терактом в «Крокусе» и назвал подозрительным стремление террористов сбежать на Украину.

«Почему эти люди, эти бандиты, они стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы? Я не понимаю, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, этот факт указывает на превращение власти президента Украины Владимира Зеленского в террористическую.

Ранее Белый дом заявил, что ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, лежит только на ИГ.