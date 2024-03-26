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08:08, 26 марта 2024Мир

Антонов оценил попытки связать ИГ с терактом в «Крокусе»

Посол Антонов назвал подозрительными попытки террористов сбежать на Украину
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал предположения о том, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» лежит на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Его слова приводит РИА Новости.

Антонов усомнился в попытках связать ИГ с терактом в «Крокусе» и назвал подозрительным стремление террористов сбежать на Украину.

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«Почему эти люди, эти бандиты, они стали выбираться из Москвы в сторону украинской границы? Я не понимаю, что значит окно, которое было для них создано на украинской границе», — подчеркнул он.

По мнению дипломата, этот факт указывает на превращение власти президента Украины Владимира Зеленского в террористическую.

Ранее Белый дом заявил, что ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, лежит только на ИГ.

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      Марина Совина
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