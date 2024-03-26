Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 26 марта 2024Бывший СССР

На Украине проговорились о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Арестович проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокусе»
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Kozubenko / Wikimedia

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ролике на своем YouTube-канале проговорился и заявил об ответственности Киева за теракт в подмосковном концертом зале «Крокус Сити Холл».

Обсуждая теракт, он заявил, что российские власти пытаются добиться сочувствия от западных стран из-за большого числа летальных случаев. На этом фоне он сказал, что на Украине от действий Российской армии уходит из жизни в сутки сопоставимое количество человек. При этом во время выступления бывший советник Владимира Зеленского якобы случайно заявил об ответственности Киева за теракт.

«Они у нас [на Украине] убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — сказал он.

После, развивая эту мысль, Арестович пытался разными способами доказать непричастность Украины к событиям в Подмосковье.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские спецслужбы могли использовать террористов, атаковавших подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Он отметил, что Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) обладают технологиями влияния на людей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Соседи рассказали о террористах из «Крокуса». Чем они занимались до теракта и что известно о семье одного из них?

      Раскрыт секрет стройной фигуры жены Канье Уэста

      В США рухнул огромный мост

      Гражданина Грузии заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту

      Названы способы справиться с тревожностью из-за похода в спортзал

      На Украине проговорились о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

      Раскрыты подробности iOS 18

      Энн Хэтэуэй откровенно рассказала о выкидыше

      В WhatsApp появилась новая функция

      Россиянам пообещали «пугающий» апрель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше