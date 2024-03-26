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08:35, 26 марта 2024Бывший СССР

Рогов допустил связь атаковавших «Крокус» террористов с Украиной

Рогов: ГУР или СБУ могли втемную использовать атаковавших «Крокус» террористов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские спецслужбы могли использовать террористов, атаковавших подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Рогова, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины или Служба безопасности Украины (СБУ) могли втемную использовать террористов, атаковавших «Крокус». Он добавил, что эти ведомства обладают технологиями влияния на людей.

«Там специализируются на технологиях тоталитарных сект, работе с темной стороной человека и его программировании на разрушительные, деструктивные действия», — подчеркнул он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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      Марина Совина
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