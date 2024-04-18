Генпрокурор России назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокусе»

Генпрокурор России Краснов: украинский след в теракте в «Крокусе» очевиден

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, находящийся с рабочим визитом в Венесуэле, назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Он подчеркнул, что правоохранительные органы страны делают все возможное для установления организаторов преступления, сообщает РИА Новости.

«Последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью стал потрясший мировое сообщество террористический акт в подмосковном концертном зале, который унес жизни и покалечил сотни мирных людей», — заявил Краснов.

По его словам, организаторам теракта не удастся избежать наказания за содеянное. Он добавил, что в настоящее время идет работа по установлению всех причастных к его подготовке и исполнению, отметив, что украинский след в данном деле очевиден.

Ранее Таджикистан отказался комментировать взаимодействия Душанбе с Москвой, пока в Таджикистане продолжаются оперативные мероприятия по делу о теракте в «Крокусе». По словам посла республики в России Давлатшоха Гулмахмадзоды, таким образом Душанбе не хочет мешать ходу следствия.