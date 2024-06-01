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04:55, 1 июня 2024Силовые структуры

В новом уголовном деле по «Крокусу» появились первые фигуранты. В чем подозревают работников концертного зала?

«Ъ»: СК возбудил уголовное дело против сотрудников «Крокус Сити Холла»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Этим сотрудникам предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, свою вину они категорически отвергают. Издание отмечает, что следствие также не до конца уверено в виновности фигурантов.

Главная претензия к работникам концертного зала заключается в том, что пожарные выходы из зала были закрыты, и многие зрители не смогли покинуть горящее здание. Обвиняемые же утверждают, что пожарные выходы были открыты, просто эвакуационные пути были перекрыты террористами.

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В начале апреля сообщалось, что ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела о халатности. Однако источники «Коммерсантъ» эту информацию опровергают, утверждая, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Кроме того, источник издания говорит, что начальник пожарной команды в качестве обвиняемого не привлекался.

Следствие завершило работу на месте теракта

Следственные действия на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были завершены только 25 мая, спустя три месяца после нападения террористов и последовавшего пожара. Источники RT в правоохранительных органах подтвердили эту информацию, однако они отказались раскрыть какие-либо подробности.

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В рамках уголовного дела о теракте в «Крокусе» были задержаны более 20 человек, от исполнителей до пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что правоохранители установили весь круг причастных к трагедии.

Ранее Бортников заявил, что непосредственное отношение к нападению боевиков на концертный зал имеет военная разведка Украины. По словам директора ФСБ, действия террористов координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ).

Силовики опасаются за жизнь террористов в СИЗО

Фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оставили в одиночных камерах. Telegram-канал Mash выяснил, что силовики опасаются расправы над террористами со стороны подозреваемых по другим делам. Сначала фигурантов этого дела поместили в одиночные камеры из-за карантина, после которого их должны были распределить в камеры на двоих и четверых человек. Однако правоохранители решили не делать этого из-за возможного самосуда.

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21 мая вступили в силу постановления Басманного районного суда о продлении до 22 августа ареста четверым подозреваемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле»: Далерджону Мирзоеву, Шамсидину Фаридуни, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде (внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Адвокаты фигурантов не стали подавать апелляцию.

На помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокусе» в фонд «Российского Красного Креста» собрано более 1,6 миллиарда рублей, рассказал глава Московской области Андрей Воробьев. Губернатор поблагодарил всех неравнодушных и напомнил, что трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 пострадал.

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      Марина Совина
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