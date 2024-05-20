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10:15, 20 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта причина оставления фигурантов дела «Крокуса» в одиночных камерах

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили в одиночных камерах
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оставили в одиночных камерах после карантина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, силовики опасаются насилия над террористами со стороны подозреваемых по другим делам. Сначала фигурантов этого дела поместили в одиночные камеры из-за карантина, после которого их должны были распределить в камеры на двоих и четверых человек. Однако правоохранители решили не делать этого из-за возможного самосуда, уточнил собеседник Mash.

Ранее четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» решили обжаловать решение Басманного суда о продлении их ареста.

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