Раскрыта причина оставления фигурантов дела «Крокуса» в одиночных камерах

Фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили в одиночных камерах

Фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» оставили в одиночных камерах после карантина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, силовики опасаются насилия над террористами со стороны подозреваемых по другим делам. Сначала фигурантов этого дела поместили в одиночные камеры из-за карантина, после которого их должны были распределить в камеры на двоих и четверых человек. Однако правоохранители решили не делать этого из-за возможного самосуда, уточнил собеседник Mash.

Ранее четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» решили обжаловать решение Басманного суда о продлении их ареста.