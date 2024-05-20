Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:42, 20 мая 2024Силовые структуры

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

В Басманный суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Басманный суд получил жалобу на продление ареста фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле». Как следует из карточки дела, продление ареста решили обжаловать Джумохон Курбонов, Мухаммад Зоир Шарипзоде, Назримад Лутфуллои и Якубджон Юсуфзоде.

16 мая Басманный суд Москвы продлил до 22 августа меру пресечения в виде заключения под стражу четверым исполнителям теракта и четверым их пособникам.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США узнали о возможной гибели президента Ирана при падении вертолета

      Крупные антитеррористические учения пройдут по всей России

      Модель появилась на публике в прозрачном платье без бюстгальтера

      В России назвали возможную причину падения вертолета Раиси

      Российский военный защитил подбитый танк от атак украинских дронов

      Симоньян назвала достойную зарплату генерала

      В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана

      Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

      В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

      Костя Цзю оценил победу Усика над Фьюри

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше