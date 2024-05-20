Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста

В Басманный суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о «Крокусе»

Басманный суд получил жалобу на продление ареста фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле». Как следует из карточки дела, продление ареста решили обжаловать Джумохон Курбонов, Мухаммад Зоир Шарипзоде, Назримад Лутфуллои и Якубджон Юсуфзоде.

16 мая Басманный суд Москвы продлил до 22 августа меру пресечения в виде заключения под стражу четверым исполнителям теракта и четверым их пособникам.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.