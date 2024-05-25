Завершились следственные действия на месте теракта в «Крокусе»

RT: следственные действия на месте теракта в «Крокусе» завершены

Следственные действия на месте теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены. Об этом стало известно RT.

Об окончании следственных действий сообщают источники издания в правоохранительных органах. Подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что двое из напавших на концертный зал незадолго до теракта вернулись из Турции. Один из них сам поделился информацией со следствием, в соцсетях другого были обнаружены соответствующие фотографии. Также известно, что организатор атаки находится за границей.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных террористов проникла в концертный зал, открыла огонь по посетителям и подожгла здание. Преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.