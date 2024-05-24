Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:28, 24 мая 2024Силовые структуры

Двое из напавших на «Крокус» незадолго до теракта приехали из Турции

Бортников: двое из напавших на «Крокус» незадолго до теракта приехали из Турции
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Двое из напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» незадолго до теракта приехали из Турции. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

Один из них рассказал, что прилетел из Турции 4 марта. В социальных сетях второго обнаружили фотографии из Стамбула, которые были опубликованы 23 февраля.

Ранее Бортников заявил, что организатор теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находится за границей.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где был запланирован концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Будет тяжело как никогда». Почему резолюция ООН о геноциде в Сребренице может привести к новому конфликту на Балканах?

      Россиян пригласили на спектакль Бутмана и Хабенского

      ВВС ФРГ подняли истребители над Балтийским морем

      Белла Хадид оценила откровенный внешний вид Виктории Бони в Каннах

      В российском регионе запустили сигнал тревоги

      Главы Минобороны России и Белоруссии проведут переговоры

      Главком ВСУ назвал сложной ситуацию на купянском направлении

      Россиянам раскрыли самую дешевую страну Европы

      МИД Эстонии объявил о вызове временного поверенного в делах России

      Орбан заявил, что НАТО ищет способы участия в конфликте на Украине. Над этим уже работают несколько комиссий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше