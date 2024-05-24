Двое из напавших на «Крокус» незадолго до теракта приехали из Турции

Бортников: двое из напавших на «Крокус» незадолго до теракта приехали из Турции

Двое из напавших на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» незадолго до теракта приехали из Турции. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

Один из них рассказал, что прилетел из Турции 4 марта. В социальных сетях второго обнаружили фотографии из Стамбула, которые были опубликованы 23 февраля.

Ранее Бортников заявил, что организатор теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находится за границей.

Вечером 22 марта группа вооруженных террористов проникла в «Крокус Сити Холл», где был запланирован концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли огонь по посетителям, а также подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. Затем они предприняли попытку скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.