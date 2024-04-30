Глава Подмосковья рассказал о собранных после теракта в «Крокусе» средствах

Глава МО Воробьев сообщил о 1,6 млрд рублей, собранных после теракта в «Крокусе»

На помощь семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в фонд «Российского Красного Креста» собрано более 1,6 миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор поблагодарил всех неравнодушных и напомнил, что трагедия унесла жизни 145 человек, еще 551 пострадал. Также он отметил, что сегодня, спустя 40 дней после нападения, у стихийного мемориала собираются люди, чтобы возложить цветы.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли здание, после чего скрылись с места преступления.

По делу о теракте арестованы 12 человек. Последним из них стал гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов, который жил в хостеле и работал на стройке. Его обвиняют в предоставлении денег исполнителям нападения, своим согражданам, снабжении их средствами связи и оплате телефонных счетов.