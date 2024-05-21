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07:23, 21 мая 2024Силовые структуры

Подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» не стали обжаловать арест. Они находятся в СИЗО с марта

Исполнители теракта в «Крокусе» 22 марта отказались обжаловать продление ареста

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

21 мая вступили в силу постановления Басманного районного суда о продлении до 22 августа ареста четверым подозреваемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле»: Далерджону Мирзоеву, Шамсидину Фаридуни, Мухаммадсобиру Файзову и Саидакрами Рачабализоде (внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Адвокаты фигурантов не стали подавать апелляцию.

145 погибших и 12 подозреваемых

Теракт произошел 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, вошли в холл и открыли огонь по пришедшим на концерт группы «Пикник людям». Затем нападавшие прошли в зрительный зал, где продолжили стрелять в посетителей. После этого злоумышленники подожгли сиденья и скрылись на белом Renault Symbol. На следующий день их задержали в Брянской области.

В результате теракта погибли 145 человек. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 («Теракт») УК РФ.

Всего по делу было задержано 12 человек: четыре непосредственных исполнителя и их пособники. Так, Назримада Лутфуллои, Якубджона Юсуфзода, Мухаммада Шарипзода и Джумахона Курбонова (все четверо внесены в реестр террористов и экстремистов) заподозрили в финансировании террористов, предоставлении им жилья и организации логистики.

В свою очередь Братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил Исломов, по версии следствия, оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых исполнителей теракта. В течение следующих четырех дней аналогичное решение приняли в отношении остальных фигурантов дела. По ходатайству следствия заседания проходили в закрытом режиме.

Обвиняемые пытались обжаловать арест

28 марта Аминчон Исломов, обвиняемый в пособничестве террористам, обжаловал свой арест. Следом его примеру последовали Исроил Исломов, Алишер Касимов (сдавший квартиру одному из фигурантов), Диловар Исломов, Назримад Лутфуллои и Шарипзода Мухаммад Зоир.

Суд рассмотрел жалобы и отклонил их, оставив в силе заключение в СИЗО.

Террористов подозревают в связи с украинскими националистами

28 марта пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что подозреваемые в нападении на «Крокус» были связаны с украинскими националистами. Эта информация подтвердилась в ходе допросов фигурантов, а также изучения их средств связи и банковских операций.

В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления

Следственный комитет

8 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают. Он добавил, что ведется тщательное расследование, в ходе которого будут установлены все пособники.

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      Евгений Силаев
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