Исполнители теракта в «Крокусе» отказались обжаловать продление ареста

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста

Предполагаемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» отказались обжаловать продление ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода останутся под стражей до 22 августа, постановления о продлении ареста вступили в силу 21 мая. Обвиняемые находятся под арестом с конца марта.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.