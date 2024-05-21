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03:40, 21 мая 2024Силовые структуры

Исполнители теракта в «Крокусе» отказались обжаловать продление ареста

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» не стали обжаловать продление ареста
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Предполагаемые исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» отказались обжаловать продление ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачабализода останутся под стражей до 22 августа, постановления о продлении ареста вступили в силу 21 мая. Обвиняемые находятся под арестом с конца марта.

Теракт в «Крокусе» был совершен вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться на белом Renault Symbol, но были задержаны в Брянской области.

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      Юлия Мискевич
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