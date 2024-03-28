Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест в московском суде

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Аминчон Исломов обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Исломов стал первым из семи обвиняемых, кто пошел на этот шаг. 25 марта во время рассмотрения вопроса об аресте мужчина заявил, что не считает себя виновным.

Братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил Исломов обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 205 («Теракт в составе организованной группы, который повлек смерть человека») УК РФ. По версии следствия, все трое оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.