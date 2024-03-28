Напавшие на «Крокус» террористы воздержались от обжалования ареста

Исполнители теракта в «Крокусе» не стали обжаловать арест

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Начало событий в новости Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Четверо напавших на «Крокус Сити Холл» не стали обжаловать арест суда. Об этом сообщает ТАСС.

24 марта Басманным судом Москвы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 32-летнему Далерджону Мирзоеву, 30-летнему Рачабализоду Саидакрами Муродали, 25-летнему Шамсидину Фаридуни и 19-летнему Мухаммадсобиру Файзову. Их отправили в СИЗО до 22 мая. Они, по данным следствия, 22 марта ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание.

После теракта напавшие скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами преступления стали 140 человек, пострадали — 360. Пропавшими без вести числятся 95 человек.

Один из восьми фигурантов дела — Аминчон Исломов — обжаловал свой арест.