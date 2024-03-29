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10:33, 29 марта 2024Силовые структуры

Третий фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест

Сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» Касимов обжаловал свой арест
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Третий фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске обжаловал свой арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Речь идет об Алишере Касимове, который сдал квартиру одному из исполнителей теракта — Шамсутдину Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Ранее свой арест обжаловали двое других фигурантов — Исроил Исломов и его сын Аминчон. По версии следствия, Исломовы оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Кроме того, второй сын Исроила — Диловар — продал стрелкам белый автомобиль Renault, на котором они пытались выехать из России.

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      Олеся Мицкевич
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