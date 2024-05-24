В ФСБ рассказали о числе задержанных по делу о теракте в «Крокусе»

Бортников: по делу о теракте в «Крокусе» задержали более 20 человек

По делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» задержали более 20 человек. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

Среди задержанных есть непосредственные исполнители и пособники. Бортников отметил, что правоохранители установили весь круг причастных к трагедии.

Ранее он заявил, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле».

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле», среди которых четыре исполнителя, арестованы до 22 августа.

Четверо вооруженных мужчин напали на «Крокус» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

