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08:14, 24 мая 2024Силовые структуры

В ФСБ раскрыли подробности по делу о теракте в «Крокусе»

Бортников: военная разведка Украины имеет отношение к теракту в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global look Press

Военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

При этом Бортников сообщил, что следствие по этому делу продолжается. Правоохранители уже задержали более 20 человек, причастных к теракту, добавил он. По словам директора ФСБ, действия напавших на «Крокус» координировали через интернет члены группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ).

Ранее Бортников предупредил, что деятельность зарубежной агентуры, находящейся в России, угрожает безопасности страны.

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