Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:53, 14 мая 2024Силовые структуры

Глава ФСБ заявил об угрозе безопасности России от зарубежной агентуры

Бортников: зарубежная агентура угрожает безопасности России
Начало событий в новости Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ России с другими спецслужбами

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Деятельность зарубежной агентуры, находящейся в России, угрожает безопасности страны. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, определенная категория граждан, руководимая противниками из-за рубежа, занимается деструктивной деятельностью на территории страны. Они несут «очень серьезную угрозу безопасности нашего государства», отметил Бортников.

Сотрудники ФСБ занимаются активным выявлением таких агентов, которых финансируют из-за рубежа, а также ведут информационное сопровождение их деятельности.

Бортников также сообщил, что российское ведомство наладило партнерские отношения со спецслужбами 122 государств.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

      В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

      Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

      Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

      США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше