Глава ФСБ заявил об угрозе безопасности России от зарубежной агентуры

Бортников: зарубежная агентура угрожает безопасности России

Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ России с другими спецслужбами

Начало событий в новости Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ России с другими спецслужбами

Деятельность зарубежной агентуры, находящейся в России, угрожает безопасности страны. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, определенная категория граждан, руководимая противниками из-за рубежа, занимается деструктивной деятельностью на территории страны. Они несут «очень серьезную угрозу безопасности нашего государства», отметил Бортников.

Сотрудники ФСБ занимаются активным выявлением таких агентов, которых финансируют из-за рубежа, а также ведут информационное сопровождение их деятельности.

Бортников также сообщил, что российское ведомство наладило партнерские отношения со спецслужбами 122 государств.