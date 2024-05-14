Бортников рассказал о партнерских отношениях ФСБ России с другими спецслужбами

Бортников: ФСБ РФ поддерживает партнерские отношения со спецслужбами 122 стран

Начало событий в новости В ФСБ высказались о совершаемых мигрантами преступлениях

ФСБ России наладила партнерские отношения со спецслужбами 122 государств. Об этом рассказал Александр Бортников — кандидат на должность главы российского ведомства, выступая в Совете Федерации, передает РИА Новости.

По его словам, ФСБ поддерживает отношения с 263 силовыми структурами. Среди них он отметил межправительственную организацию БРИКС, в которую входят Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. С ними налажен эффективный канал работы по разным направлениям, отметил Бортников.

Он также заявил, что ФСБ уделяет особое внимание преступлениям, которые совершают мигранты. По его словам, этот вопрос очень важен с точки зрения обеспечения безопасности страны.