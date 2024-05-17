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13:25, 17 мая 2024Силовые структуры

Четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлен арест

Суд продлил до 22 августа арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 22 августа четверым фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым, а также Алишеру Касимову (все четверо внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов).

Пресс-служба предоставила видео с подсудимыми.

На кадрах видны фигуранты дела в стеклянном аквариуме судебного зала заседания.

16 мая аналогичное решение было принято в отношении Назримада Лутфуллои, Якубджона Юсуфзода, Мухаммада Шарипзода и Джумахона Курбонова (все четверо внесены в реестр террористов и экстремистов).

Также в СИЗО оставили четверых исполнителей теракта Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Муродали и Шамсидина Фаридуни (все четверо также внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Они, вооруженные огнестрельным оружием, напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Любовь Ширижик
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