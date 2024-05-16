Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

Суд продлил до 22 августа арест еще 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Четвертого участника теракта в «Крокусе» оставили под арестом

Начало событий в новости Четвертого участника теракта в «Крокусе» оставили под арестом

Басманный районный суд Москвы продлил до 22 августа срок ареста еще четырем фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В СИЗО оставили Лутфуллои Назримада, Курбонова Джумахона, Юсуфзода Якубджона Давлатхона и Шарипзода Муххамада Заира (все четверо внесены в реестр террористов и экстремистов).

Всего 16 мая суд должен рассмотреть ходатайства по восьми фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.