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16:42, 16 мая 2024Силовые структуры

Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

Суд продлил до 22 августа арест еще 4 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Начало событий в новости Четвертого участника теракта в «Крокусе» оставили под арестом

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Басманный районный суд Москвы продлил до 22 августа срок ареста еще четырем фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В СИЗО оставили Лутфуллои Назримада, Курбонова Джумахона, Юсуфзода Якубджона Давлатхона и Шарипзода Муххамада Заира (все четверо внесены в реестр террористов и экстремистов).

Всего 16 мая суд должен рассмотреть ходатайства по восьми фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

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      Любовь Ширижик
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