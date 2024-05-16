Четвертого участника теракта в «Крокусе» оставили под арестом

Суд продлил арест участнику теракта в «Крокусе» Фаридуни до 22 августа

Басманный суд Москвы продлил до 22 августа меру пресечения в виде заключения под стражу четвертому участнику теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидину Фаридуни (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По ходатайству следствия фигурант дела останется под арестом. Пресс-служба суда предоставила видео с ним из зала слушаний.

На кадрах подсудимый выслушивает решение суда.

Аналогичные постановления были вынесены в отношении его сообщников Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Рачабализоды Муродали (все трое также внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Всего 16 мая суд должен рассмотреть ходатайства по восьми фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Четверо вооруженных мужчин напали на «Крокус» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.