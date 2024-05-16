Участник теракта в «Крокусе» Файзов остался в СИЗО до 22 августа

Суд продлил арест Файзова по делу о теракте в «Крокусе» на три месяца

Начало событий в новости Восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус» захотели продлить арест

Басманный суд Москвы продлил арест до 22 августа участнику теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобиру Файзову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант дела остался в СИЗО по ходатайству следствия, просившего продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Арестованного доставили в суд в инвалидном кресле. Он получил ранение при задержании после оказанного сопротивления.

В суде предоставили «Ленте.ру» видео из зала, где проходили слушания.

На кадрах виден подсудимый в стеклянном аквариуме.

16 мая суд рассмотрит аналогичные ходатайства следователя еще в отношении семи участников преступления.

Четверо вооруженных мужчин напали на «Крокус» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.

