Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 16 мая 2024Силовые структуры

Участник теракта в «Крокусе» Файзов остался в СИЗО до 22 августа

Суд продлил арест Файзова по делу о теракте в «Крокусе» на три месяца
Начало событий в новости Восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус» захотели продлить арест

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил арест до 22 августа участнику теракта в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобиру Файзову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигурант дела остался в СИЗО по ходатайству следствия, просившего продлить ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Арестованного доставили в суд в инвалидном кресле. Он получил ранение при задержании после оказанного сопротивления.

В суде предоставили «Ленте.ру» видео из зала, где проходили слушания.

На кадрах виден подсудимый в стеклянном аквариуме.

16 мая суд рассмотрит аналогичные ходатайства следователя еще в отношении семи участников преступления.

Четверо вооруженных мужчин напали на «Крокус» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Продолжение в новости Второй участник теракта в «Крокусе» Мирзоев оставлен под стражей
      Последние новости

      «На всех направлениях идет наступление». Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО и своих задачах на новом посту

      Медведев назвал неслучайным покушение на премьера Словакии

      Байдена захотели отговорить от дебатов с Трампом

      В Госдуме захотели ужесточить наказание за оскорбление учителей

      Заведено уголовное дело после осквернения кладбища в российском регионе

      Россия предложила США поучаствовать в проекте РОС

      Премьер Словакии пробыл на операционном столе пять часов

      Стало известно о новой тактике украинских военных в ЛНР

      Россияне массово устремились на отдых в один регион страны

      В России высказались о риске роста цен на продукты из-за майских заморозков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше