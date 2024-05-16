Второй участник теракта в «Крокусе» Мирзоев оставлен под стражей

Суд продлил до 22 августа арест участнику теракта в «Крокусе» Мирзоеву

Участник теракта в «Крокусе» Файзов остался в СИЗО до 22 августа

Начало событий в новости Участник теракта в «Крокусе» Файзов остался в СИЗО до 22 августа

Басманный районный суд Москвы продлил до 22 августа меру пресечения исполнителю теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджону Мирзоеву (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следствия. В суде предоставили «Ленте.ру» видео из зала, где проходили слушания.

На кадрах виден подсудимый в стеклянном аквариуме.

Аналогичное постановление было вынесено и в отношении его сообщника Мухаммадсобира Файзова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Всего 16 мая суд должен рассмотреть ходатайства по восьми фигурантам дела о теракте в концертном зале Красногорска.

Четверо вооруженных мужчин напали на «Крокус» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.