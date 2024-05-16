Восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус» захотели продлить арест

Следствие захотело продлить арест восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус»

Следствие запросило суд продлить арест восьмерым обвиняемым в нападении на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл». Об этом сообщает ТАСС.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства о продлении меры пресечения 16 мая, рассказали агентству в пресс-службе суда.

Четверо вооруженных мужчин напали на «Крокус» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.