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10:22, 16 мая 2024Силовые структуры

Восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус» захотели продлить арест

Следствие захотело продлить арест восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следствие запросило суд продлить арест восьмерым обвиняемым в нападении на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл». Об этом сообщает ТАСС.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства о продлении меры пресечения 16 мая, рассказали агентству в пресс-службе суда.

Четверо вооруженных мужчин напали на «Крокус» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

8 мая директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что причастных к организации теракта в «Крокус Сити Холле», находящихся за рубежом, разыскивают.

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