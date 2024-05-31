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00:55, 1 июня 2024Силовые структуры

Сотрудников «Крокуса» заподозрили в причастности к гибели людей в теракте

«Ъ»: СК считает, что сотрудники «Крокуса» причастны к гибели людей в теракте

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Два сотрудника «Крокус Сити Холл» стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в концертном зале. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ» («Ъ»).

Этим сотрудникам предъявлены обвинения, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Свою вину они категорически отвергают. Главная претензия к работникам концертного зала заключается в том, что пожарные выходы из зала были закрыты.

В начале апреля агентство ТАСС сообщило, что ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела о халатности.

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      Марина Совина
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