Сотрудников «Крокуса» заподозрили в причастности к гибели людей в теракте

«Ъ»: СК считает, что сотрудники «Крокуса» причастны к гибели людей в теракте

Два сотрудника «Крокус Сити Холл» стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в концертном зале. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ» («Ъ»).

Этим сотрудникам предъявлены обвинения, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Свою вину они категорически отвергают. Главная претензия к работникам концертного зала заключается в том, что пожарные выходы из зала были закрыты.

В начале апреля агентство ТАСС сообщило, что ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела о халатности.