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06:55, 7 апреля 2024Силовые структуры

Стало известно о фигурантах дела о халатности после теракта в «Крокусе»

ТАСС: против ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» возбудили дело
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбудили по статье 293 УК — халатность. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Уточняется, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокусе». Эти обстоятельства могли ухудшить ситуацию после того, как террористы подожгли концертный зал.

Ранее следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе». По данным ТАСС, некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли по посетителям прицельный огонь. 23 марта Генеральная прокуратура опровергла сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки пожарной и эксплуатационной безопасности.

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      Марина Совина
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