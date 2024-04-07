Стало известно о фигурантах дела о халатности после теракта в «Крокусе»

ТАСС: против ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» возбудили дело

Ответственный за пожарную безопасность и начальник пожарной команды «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело возбудили по статье 293 УК — халатность. Сейчас фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Уточняется, что дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокусе». Эти обстоятельства могли ухудшить ситуацию после того, как террористы подожгли концертный зал.

Ранее следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе». По данным ТАСС, некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник» и чемпионат России по танцевальному спорту. Преступники открыли по посетителям прицельный огонь. 23 марта Генеральная прокуратура опровергла сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки пожарной и эксплуатационной безопасности.