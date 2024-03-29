Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:37, 30 марта 2024Силовые структуры

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

ТАСС: следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в „Крокус сити холле“», — сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

ТАСС уточняет, что некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение. Пожар охватил площадь в 13 тысяч квадратных метров.

23 марта Генеральная прокуратура опровергла сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки пожарной и эксплуатационной безопасности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли концертную площадку. По последним данным, в результате погибли 144 человека. В настоящее время арестованы девять фигурантов дела, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Как сообщили в СКР, эта четверка после теракта направилась на территорию Украины, чтобы получить там денежное вознаграждение. Также в Следственном комитете рассказали, что получили доказательства связи террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе», с украинскими националистами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих иностранцев при попытке устроить теракт в Ставрополье. За боевиками вовремя установили слежку

      В Госдуме назвали США возможными кураторами теракта в «Крокусе»

      Террористы в «Крокусе» стрельбой удерживали людей среди рядов горящих кресел

      Москвичей предупредили о снеге в апреле

      Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

      В МИД раскритиковали доклад ООН про пытки на Украине

      Пользователи Android смогут спрятаться от операторов связи

      Турецкой авиакомпании запретили полеты в ЕС из-за России

      Захарова резко раскритиковала реакцию Пугачевой на теракт в «Крокусе». Что сказала певица?

      Названы угрозы от вступившей в НАТО Финляндии для России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше