ТАСС: следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

Следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в „Крокус сити холле“», — сказал собеседник агентства. Других подробностей он не привел.

ТАСС уточняет, что некоторые очевидцы утверждали, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, не включилось аварийное освещение. Пожар охватил площадь в 13 тысяч квадратных метров.

23 марта Генеральная прокуратура опровергла сообщения о том, что в «Крокусе» не проводились проверки пожарной и эксплуатационной безопасности.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, устроили стрельбу и подожгли концертную площадку. По последним данным, в результате погибли 144 человека. В настоящее время арестованы девять фигурантов дела, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Как сообщили в СКР, эта четверка после теракта направилась на территорию Украины, чтобы получить там денежное вознаграждение. Также в Следственном комитете рассказали, что получили доказательства связи террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе», с украинскими националистами.