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20:27, 23 марта 2024Силовые структуры

Генпрокуратура не нашла нарушений при проверке «Крокуса»

Генпрокуратура: «Крокус» введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

Сообщения о том, что в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не проводились проверки пожарной и эксплуатационной безопасности, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Прокуратура Московской области провела проверку после размещения в сети информации о том, что «Крокус» был введен в эксплуатацию без отсутствия соответствующего разрешения. В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют действительности.

«По результатам проверки установлено, что данный объект капитального строительства введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим в Генпрокуратуре посоветовали не распространять недостоверные сведения, а сотрудников СМИ использовать данные только из официальных источников.

Ранее сотрудники оперативных служб определили, что террористы поджигали здание не беспорядочно. Они выбирали места около эвакуационных выходов.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

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      Варвара Кошечкина
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