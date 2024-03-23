Генпрокуратура не нашла нарушений при проверке «Крокуса»

Генпрокуратура: «Крокус» введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями

Сообщения о том, что в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не проводились проверки пожарной и эксплуатационной безопасности, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Прокуратура Московской области провела проверку после размещения в сети информации о том, что «Крокус» был введен в эксплуатацию без отсутствия соответствующего разрешения. В ведомстве подчеркнули, что подобные заявления не соответствуют действительности.

«По результатам проверки установлено, что данный объект капитального строительства введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим в Генпрокуратуре посоветовали не распространять недостоверные сведения, а сотрудников СМИ использовать данные только из официальных источников.

Ранее сотрудники оперативных служб определили, что террористы поджигали здание не беспорядочно. Они выбирали места около эвакуационных выходов.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».