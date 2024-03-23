Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:18, 23 марта 2024Силовые структуры

Террористы намеренно подожгли эвакуационные выходы из «Крокуса»

Террористы поджигали эвакуационные выходы, чтобы заблокировать людей внутри

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Террористы намеренно поджигали эвакуационные выходы, чтобы заблокировать людей внутри «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

После осмотра помещений сотрудники оперативных служб определили, что террористы поджигали здание не беспорядочно. Они выбирали места около эвакуационных выходов.

Отмечается, что у спецслужб была информация, что один из преступников потерял мобильный телефон, поэтому спасатели собирали все найденные гаджеты. Позже смартфон террориста обнаружили.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» привезли в Москву

      Госсекретарь США осудил теракт в «Крокусе»

      В «Крокусе» нашли автомат Калашникова с надписью «За свободу России»

      Воробьев заявил об опознании 50 погибших в теракте в «Крокусе»

      Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения

      Путин уточнил механизм освобождения от уголовного наказания для участников СВО

      В Совете Федерации призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов

      Режиссер Кустурица высказался о целях врагов России

      Многодетная мать с мужем и сыном пропали после теракта в «Крокусе»

      Генсек ООН призвал страны объединиться для противостояния ИГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше