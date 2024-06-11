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12:23, 11 июня 2024Силовые структуры

ФСБ установила причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в красногорском «Крокус Сити Холле». Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.

Бортников рассказал, что украинские и западные спецслужбы расширяют круг исполнителей совершений преступлений в России, обучают их и оснащают. «Показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле"», — отметил он.

Ранее стало известно, что силовики предотвратили в Центральном федеральном округе (ЦФО) 134 теракта и диверсии с начала проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, усилиями российской спецслужбы было предотвращено восемь терактов на государственных объектах, а также в местах массового скопления людей. Их готовили выходцы из государств Центральной Азии.

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      Екатерина Кашурникова
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