По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

Суд Москвы арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд в Москве арестовал 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле». В постановлении Басманного суда сообщается, что еще двое находятся под подпиской о невыезде.

В документе говорится, что было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Также фигуранты дела обвиняются в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Крокуса»

1 июня стало известно, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников концертного зала. Им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, свою вину они категорически отвергают. При этом следствие также не до конца уверено в виновности фигурантов.

Главная претензия к работникам концертного зала заключается в том, что пожарные выходы из здания были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть «Крокус». По словам обвиняемых, пожарные выходы были открыты, но террористы перекрыли эвакуационные пути.

В ФСБ раскрыли одну из целей теракта в «Крокусе»

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что одной из целей теракта в «Крокус Сити Холл» было желание нанести ущерб отношениям России со странами СНГ.

По его словам, заказчики этого теракта хотели нанести ущерб взаимоотношениям, используя религиозные и национальные факторы. Бортников заявил, что расследование данного дела проводилось при участии спецслужб и правоохранительных органов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В апреле президент России Владимир Путин также высказался о цели теракта в «Крокусе». По его мнению, те, кто является заказчиками теракта, пытались нанести ущерб единству России.

Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет! Владимир Путин Президент России

Глава государства подчеркнул, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как она является примером межконфессионального единства и согласия.

Украину подозревают в причастности к теракту

Директор ФСБ заявил, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в концертном зале. Бортников сообщил, что следствие по этому делу продолжается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле заявила, что найденные следы по делу о теракте ведут на Украину.

Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Постпред России при ООН Василий Небензя также считает, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном концертном зале.