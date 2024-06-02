Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:50, 2 июня 2024Силовые структуры

По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

Суд Москвы арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд в Москве арестовал 18 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле». В постановлении Басманного суда сообщается, что еще двое находятся под подпиской о невыезде.

В документе говорится, что было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Материалы по теме:
«Я возил им оружие из Махачкалы» Что удалось узнать о напавших на «Крокус Сити Холл» террористах и их сообщниках?
«Я возил им оружие из Махачкалы»Что удалось узнать о напавших на «Крокус Сити Холл» террористах и их сообщниках?
5 апреля 2024
«Это не Кремлевский дворец, везде ФСО не поставишь» Что говорят люди, знакомые с требованиями «Крокуса» по безопасности?
«Это не Кремлевский дворец, везде ФСО не поставишь»Что говорят люди, знакомые с требованиями «Крокуса» по безопасности?
3 апреля 2024

Также фигуранты дела обвиняются в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Крокуса»

1 июня стало известно, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников концертного зала. Им предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, свою вину они категорически отвергают. При этом следствие также не до конца уверено в виновности фигурантов.

Главная претензия к работникам концертного зала заключается в том, что пожарные выходы из здания были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть «Крокус». По словам обвиняемых, пожарные выходы были открыты, но террористы перекрыли эвакуационные пути.

В ФСБ раскрыли одну из целей теракта в «Крокусе»

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что одной из целей теракта в «Крокус Сити Холл» было желание нанести ущерб отношениям России со странами СНГ.

Материалы по теме:
«Их вела животная агрессия» Ветеран спецназа «Альфа» — о тайнах атаки на «Крокус» и правилах выживания при терактах
«Их вела животная агрессия»Ветеран спецназа «Альфа» — о тайнах атаки на «Крокус» и правилах выживания при терактах
12 апреля 2024
«Они жаждут крови и насилия» Радикалы-исламисты активно вербуют мигрантов. Как они готовятся к новым терактам?
«Они жаждут крови и насилия»Радикалы-исламисты активно вербуют мигрантов. Как они готовятся к новым терактам?
23 апреля 2024

По его словам, заказчики этого теракта хотели нанести ущерб взаимоотношениям, используя религиозные и национальные факторы. Бортников заявил, что расследование данного дела проводилось при участии спецслужб и правоохранительных органов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В апреле президент России Владимир Путин также высказался о цели теракта в «Крокусе». По его мнению, те, кто является заказчиками теракта, пытались нанести ущерб единству России.

Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!

Владимир ПутинПрезидент России

Глава государства подчеркнул, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как она является примером межконфессионального единства и согласия.

Украину подозревают в причастности к теракту

Директор ФСБ заявил, что военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в концертном зале. Бортников сообщил, что следствие по этому делу продолжается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле заявила, что найденные следы по делу о теракте ведут на Украину.

Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Постпред России при ООН Василий Небензя также считает, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном концертном зале.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      По делу о теракте в «Крокусе» арестовали 18 человек. Фигурантов обвиняют по нескольким статьям

      Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область

      «Хезболла» заявила об атаке израильских позиций

      Стали известны дата и место прощания с Чилингаровым

      Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля

      Зеленский высказал опасения насчет политики Трампа по Украине

      Угрозу атаки БПЛА объявили в российском регионе

      Лавров прокомментировал смерть Чилингарова

      Британской разведке поручили искать российских шпионов

      Определились участники матча за Суперкубок УЕФА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше