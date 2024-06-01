Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Суд в Москве арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Суд в Москве арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», еще двоен находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда.

В постановлении указано, что после атаки на «Крокус» было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Также фигурантов дела обвиняют в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

С указанными выше делами было также объединено в одно производство дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что в отношении сотрудников «Крокус Сити Холла» возбудили уголовное дело. По версии следствия, они причастны к тому, что аварийные выходы в помещении были закрыты.