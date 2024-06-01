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06:49, 1 июня 2024Силовые структуры

На сотрудников «Крокус Сити Холла» завели дело из-за закрытых пожарных дверей

«Ъ»: закрытые пожарные двери стали поводом для дела против сотрудников «Крокуса»

Фото: Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency / Reuters

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Им предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и отпустили под подписку о невыезде. По версии следствия, они могут быть причастны к тому, что после начала возгорания пожарные двери из зала были закрыты.

Издание отмечает, что следствие не до конца уверено в виновности обвиняемых, те же свою вину категорически отрицают. По их словам, утверждают, что выходы были открыты, но террористы заняли пути эвакуации.

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      Марина Совина
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