Захарова заявила об украинском следе в теракте в «Крокусе»

Захарова: следствие по теракту в «Крокусе» идет и следы ведут на Украину

Следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшему 22 марта, идет, а найденные следы ведут на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

«Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы. К сожалению, в том числе потому, что вот этот хор и рой, который разлетелся после заявления США, что преступление, считай, уже практически раскрыто, и было указано пальцами в сторону экстремистской, террористической, запрещенной организации ИГ, только начал уводить от реальных событий», — отметила она.

Захарова также напомнила, что президент России Владимир Путин призывал провести тщательное деполитизированное расследование по факту произошедшего. Она также указала на необходимость дождаться официальной информации от следствия.

Ранее Таджикистан отказался комментировать взаимодействия Душанбе с Москвой, пока в Таджикистане продолжаются оперативные мероприятия по делу о теракте в «Крокусе». По словам посла республики в России Давлатшоха Гулмахмадзоды, таким образом Душанбе не хочет мешать ходу следствия.