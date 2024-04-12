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17:53, 12 апреля 2024Бывший СССР

Небензя заявил о ведущих в Киев следах теракта в «Крокусе»

Небензя: нет сомнений в причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Трансляция заседания Совбеза ведется на сайте организации.

В ходе заседания Небензя представил предварительные итоги расследования теракта. По его словам, следы преступления ведут в Киев. «Не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев», — подчеркнул он.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что администрация президента США Джо Байдена формирует искаженную картину теракта в «Крокусе», пытаясь снять вину с Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что США не удастся запутать следствие в расследовании дела о теракте. По ее словам, действия Вашингтона направлены на «манипулирование общественным мнением, с тем чтобы "обелить" своих подопечных», уточнив, что речь идет о представителях властей Украины.

22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по мирным гражданам, а также подожгли здание. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 из которых спасти не удалось.

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