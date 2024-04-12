Захарова высказалась о попытках США сбить следствие в деле о «Крокусе»

Захарова: США не запутают следствие по делу о теракте в «Крокусе» словами об ИГ

США не удастся запутать следствие в расследовании дела о теракте в «Крокус Сити Холле» словами о причастности Исламского государства (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) к атаке. Об этом сказала в интервью «Аргументам и фактам» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что США пытаются убедить мировую общественность в причастности к совершению теракта сторонников афганского филиала ИГИЛ «Вилаят Хорасан» (запрещенная в России террористическая организация). «В расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что действия Вашингтона направлены на «манипулирование общественным мнением, с тем чтобы "обелить" своих подопечных», уточнив, что речь идет о представителях властей Украины. Она напомнила, что еще до получения первичных результатов следствия Белый дом и Госдепартамент «поспешили заявить, что Украина к теракту отношения не имеет», выгораживая Киев, и чтобы отвести подозрение от самих себя.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что администрация президента США Джо Байдена формирует искаженную картину теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», пытаясь снять вину с Украины.

22 марта группа вооруженных террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Преступники открыли огонь по мирным гражданам, а также подожгли здание. По официальным данным МЧС России, в результате теракта пострадали 695 человек, 144 из которых спасти не удалось.