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14:28, 4 апреля 2024Россия

Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Путин: заказчики теракта в «Крокусе» хотели нанести ущерб единству России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Те, кто является заказчиками теракта в подмосковном «Крокусе», преследовали одну цель — нанести ущерб единству России, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России, его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!» — сказал глава государства.

По его словам, Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов., так как она является примером межконфессионального единства и согласия.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

По делу о теракте 1 апреля задержали уже десятого фигуранта — Якубджони Юсуфзоду. У мужчины трое детей и нет постоянной регистрации в России — он неофициально трудился на стройке разнорабочим.

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      Анастасия Шейкина
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